ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Гаїті після руйнівного землетрусу насувається тропічний шторм

Новость на русском →
Гаїті, Вівторок 17 серпня 2021 02:15
На Гаїті після руйнівного землетрусу насувається тропічний шторм Фото: наслідки землетрусу в Гаїті (twitter.com/PAHOemergencies)
Автор: РБК-Україна

На Гаїті після руйнівного землетрусу насувається тропічний шторм. Влада країни на місяць ввела режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

У переповнені лікарні в комуні Ле-Ке в Гаїті продовжують надходити постраждалі від руйнівного землетрусу місцеві жителі, але ліжок на всіх вже не вистачає. Носилки з пораненими пацієнтами доводиться розміщувати прямо на вулиці. Тим часом бригади рятувальників відчайдушно намагаються розібрати завали в надії знайти тих, хто вижив. За останніми даними, жертвами потужного землетрусу стали понад 1400 осіб.

Прем'єр-міністр країни Аріель Анрі назвав ситуацію драматичною, але закликав співвітчизників "не панікувати" і "надавати підтримку" один одному, а також подвоїти запобіжні заходи. У таких важких умовах місцевій владі довелося вести переговори з бандами в Приморському районі Мартіссан про те, щоб ті пропускали по два гуманітарних конвої в день через цю місцевість.

"Ситуація і до цього була досить вразливою, і ця криза наклалась на іншу, якщо можна так сказати. Тому що у нас вже була величезна політична нестабільність, у нас було насильство, відсутність безпеки в цілому, у нас пандемія ковіду. Крім того, ми не особливо звертаємо увагу на те, що більше 40% населення Гаїті страждає від нестачі продовольства. Так що рівень вразливості цих людей досить високий. До того ж ми очікуємо приходу тропічного шторму в найближчі години", - заявляє Флоран дель Пінто, менеджер центру надзвичайних операцій МФКК.

Тим часом стало відомо, що ООН виділить щонайменше 8 млн доларів на допомогу постраждалим в результаті землетрусу в Гаїті з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Напередодні влада Чилі, Колумбії, Мексики і Домініканської Республіки відправила в Гаїті літаки з гуманітарною допомогою, яка включає ліки, продукти харчування, засоби гігієни, воду та інші предмети першої необхідності. Крім того, Колумбія направила в постраждалі райони на допомогу рятувальників.

Раніше ми писали, що в результаті землетрусу в Гаїті ООН пропонує створити гуманітарний коридор.

Також повідомлялося, що землетрус в Гаїті забрав життя понад 1200 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
NEWS
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі