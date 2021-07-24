У Гаїті поховали президента, вбитого на початку липня. Жованеля Моіза вбили на початку липня невідомі в його власній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Церемонія пройшла в п'ятницю і супроводжувалася заворушеннями. Тіло вбитого президента Гаїті Жовенеля Моіза було повернуто в рідне місто для приватних похоронів в умовах посилених заходів безпеки, введених у зв'язку з протестами, а також побоюваннями щодо політичної нестабільності.

На початку церемонії сотні протестувальників вдалися до сутичок з поліцією біля приватної резиденції. Були чутні постріли, а також застосований сльозогінний газ. З місця церемонії, яка охоронялася військовими, було видно чорний дим.