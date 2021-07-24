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В Гаити похоронили президента, убитого в начале июля

Автор: РБК-Украина

В Гаити похоронили президента, убитого в начале июля. Жованеля Моиза убили в начале июля неизвестные в его собственной резиденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Церемония прошла в пятницу и сопровождалась беспорядками. Тело убитого президента Гаити Жовенеля Моиза было возвращено в родной город для частных похорон в условиях усиленных мер безопасности, введенных в связи с протестами, а также опасениями относительно политической нестабильности.

В начале церемонии сотни протестующих прибегли к столкновениям с полицией возле частной резиденции. Были слышны выстрелы, а также применен слезоточивый газ. С места церемонии, которая охранялась военными, был виден черный дым.

Напомним, что жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США.

Также минюст США заявил о помощи в расследовании убийства президента Гаити.

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