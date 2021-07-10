У Гаїті призначили тимчасового президента і закликали ООН направити в республіку війська

Голова верхньої палати гаїтянського парламенту Жозеф Ламбер призначений тимчасовим президентом країни. Уряд Гаїті також закликав ООН направити в республіку війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Juno7.
Як повідомляється, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф направив відповідний лист представництву ООН в державі.
За інформацією агентства, мета такого прохання полягає в "підтримці зусиль національної поліції", які спрямовані на те, щоб відновити безпеку і громадський порядок на всій території.
Спеціальна політична місія організації на Гаїті (BINUH) вже отримала цей лист і вивчає його.
Раніше повідомлялося, що влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.
Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.