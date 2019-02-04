Габер: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Габер йде в президенти як самовисуванець

Дата рождения: 29 октября 1960 года (58 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: глава Патриотической партии Украины

Семья: женат, четверо детей, трое внуков

Габер на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Габер на выборах 2019. Новости

1 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Николая Габера кандидатом в президенты на выборах-2019.

Биография

Николай Александрович Габер родился 29 октября 1960 года в поселке Великозименово (Одесская область) в семье украинцев болгарского происхождения. В 1987 году окончил Одесский государственный университет (биологический факультет), работал учителем химии и биологии, изучал влияние радиации на живые организмы в 30-километровой зоне ЧАЭС.

Габер был директором и главным редактором в издательской корпорации "Экспресс-курьер".

Политическая деятельность

Габер начал заниматься политикой в начале 1990-х, в 1994 году Габер вступил в Конституционно-демократическую партию Украины (КДП).

В марте 1998 года Николай Габер был избран народным депутатом Украины Верховной рады Украины.

В июне 1998 года Габер создал свою Патриотическую партию Украины, которая была официально зарегистрирована 31 декабря 1998 года. Габер руководит ею до сих пор.

В 1998-2002 годах Габер был главой подкомитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения, материнства, детства и демографической политики Украины; членом специальной депутатской комиссии ВР по вопросам контроля за распределением и использованием электрической энергии в Украине; членом парламентского комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Украины; членом подкомитета ВР по вопросам ядерной энергетики и безопасности; председателем комиссии по вопросам СМИ и издательского дела при профсоюзе народных депутатов Украины.

В 1999 году Габер баллотировался в президенты Украины от Патриотической партии.

Фото: Николай Габер (facebook.com natalia.bessrocnaa)

В 2000-2001 годах Габер принимал участие в акции "Украина без Кучмы".

В марте 2002 года Габер баллотировался на пост депутата Верховной рады от одномандатного избирательного округа № 201, но избран не был. На парламентских выборах в 2006 году Габер возглавлял избирательный список Блока "Патриоты Украины", который в парламент не прошел.

Фото: Николай Габер - кандидат в президенты на выборах-2019 (facebook.com/mykolagaber)

Семья

Николай Габер женат, имеет 4 детей (двое сыновей и двое дочерей) и 3 внуков. Его супруга Ирина - орнитолог.