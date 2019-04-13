Гаазький трибунал відмовився від розслідування дій США в Афганістані

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у п’ятницю, 12 квітня, повідомив, що відхилив запит про розслідування можливих військових злочинів в Афганістані військовими США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У повідомленні Гаазького суду сказано, що подібне розслідування в даний час "не буде служити інтересам правосуддя".

Також у документі повідомляється, що не дивлячись на достатні підстави для початку слідчих дій, однак від початку подій пройшло надто багато часу, а співпраця потерпілої країни у цій справі надто імовірна.

У МКС наголосили, що таким чином надія на успішне розслідування надто мала.

Відмітимо, що у листопаді 2017 року представниця обвинувачення в суді Фату Бенсуда просила суддів про мандат розслідування можливих злочинів урядовими силами, бойовиками "Талібан", а також військовослужбовців міжнародної коаліції, включно з військовими США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США скасували візу головному прокурору Гаазького трибуналу. США скасували візу прокурору, бо вона розслідує можливі військові злочини, вчинені силами США в Афганістані.