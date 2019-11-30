У Гаазі затримали чоловіка у справі про напад з ножем

У Гаазі поліція затримала чоловіка, який імовірно причетний до нападу в центрі міста 29 листопада. Про це поліція повідомила в своєму Twitter.

Повідомляється, що затриманий - 35-річний чоловік, у якого немає прописки і постійного місця проживання.

Телеканал Ruptfly опублікував відеозапис затримання.

Додамо, раніше Нідерландська телерадіомовна корпорація сообіщал, що в результаті інциденту в магазині Hudson's Bay, який розміщений на головній торговій вулиці Гааги, поранення отримали 13-річний хлопчик і дві 15-річні дівчинки. Травми виявилися несерйозними.

Нагадаємо, У результаті нападу невідомого з ножем на торговій вулиці в Гаазі, Гроті Марктсраат, поранені троє людей. Поліція Гааги повідомила незабаром після інциденту, що вони шукають напав мудчіну. Йому приблизно 45-50 років, одягнений був у білий головний убір і сірий спортивний костюм.

Крім того, раніше кількома годинами раніше на Лондонському мосту стався напад з ножем. Британські правоохоронці кваліфікували напад на людей як терористичний акт. У лондонській поліції заявили, що нападник, в якого стріляли силовики на Лондонському мосту, помер. На терориста був надітий муляж вибухового пристрою.