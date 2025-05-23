G7 закрыли путь союзникам РФ к прибыли от восстановления Украины: что известно

"Мы согласились работать совместно с Украиной, чтобы убедиться, что ни одно государство или организация, или же организации из тех государств, которые финансировали и обеспечивали российскую военную машину, не смогут получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в G7 отметили, что для восстановления и восстановления Украины важным будет мобилизация частного сектора. В частности, "Большая семерка" обещает "помочь построить уверенность инвесторов, путем двух- и многосторонних инициатив". Одной из них будет попытка как можно скорее отмены "полного запрета" на предоставление в нашей стране страховых услуг международными компаниями.

"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - резюмировали в G7.