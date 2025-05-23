G7 закрыли путь союзникам РФ к прибыли от восстановления Украины: что известно

Российская Федерация и любая другая страна, которая поддерживает военную агрессию Москвы, не сможет получить прибыль от масштабного восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное коммюнике G7.
"Мы согласились работать совместно с Украиной, чтобы убедиться, что ни одно государство или организация, или же организации из тех государств, которые финансировали и обеспечивали российскую военную машину, не смогут получать прибыль от восстановления Украины", - говорится в сообщении.
В то же время в G7 отметили, что для восстановления и восстановления Украины важным будет мобилизация частного сектора. В частности, "Большая семерка" обещает "помочь построить уверенность инвесторов, путем двух- и многосторонних инициатив". Одной из них будет попытка как можно скорее отмены "полного запрета" на предоставление в нашей стране страховых услуг международными компаниями.
"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - резюмировали в G7.
Напомним, в феврале 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление нашей страны будет стоить примерно 500 млрд евро.
Также отметим, что вчера министр финансов Германии Ларс Клинбайль заявил, что министры финансов G7 договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения РФ.
"Стало ясно, что в формате G7 поддержка останется неизменной, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7", - заявил Клингбайл в кулуарах встречи стран "Большой семерки" в Канаде.
Однако итогом коммюнике сказано, что G7 остается "приверженной и непоколебимой в поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру". Также там сказано, что страны приветствуют усилия по достижению прекращения огня, но если его не будет, то "Большая семерка" продолжит изучать варианты давления, включая ужесточение санкций.
В документе также отметили, что замороженные активы РФ будут оставаться недоступными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб.
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