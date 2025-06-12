G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом, - Bloomberg

Страны-члены G7 ("Большая семерка") откажутся от совместного коммюнике на саммите в Канаде, чтобы избежать конфликта с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам неназванных источников, страны G7 не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике, что является признанием того, что между Штатами и другими членами "Большой семерки" якобы "существует большая пропасть в вопросах Украины, изменения климата и других проблемах".
Вместо коммюнике лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные совместные заявления.
В то же время источники добавляют, что этот подход является приоритетным для Канады, которая будет принимать саммит, поскольку премьер-министр Марк Карни хочет смягчить напряженность в отношениях с главой Белого дома и продвинуть вперед переговоры о торговле и безопасности.
Как напоминает Bloomberg, коммюнике прошлогоднего саммита состояло из 36 страниц и содержало обязательства поддержать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству. Впрочем, Трамп изменил политику США по всем этим вопросам.
Канада, в свою очередь, желает избежать повторения ситуации 2018 года, когда глава Белого дома отказался от коммюнике через несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии бывшего премьера Джастина Трюдо.
Саммит G7 на высшем уровне состоится с 15 по 17 июня в деревне Кананаскис, в провинции Альберта, Канада.
Заседание станет первым для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Карни, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Японии Шигеру Исиба.
В том же числе саммит станет первым для Трампа после 45-го заседания в 2019 году.
Как рассказывал глава Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого, на саммит G7 также приглашен и президент Владимир Зеленский.
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