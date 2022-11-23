RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 и ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов, - Reuters

Фото: потолок цен на российскую нефть могут установить на уровне 65-70 долларов
Автор: Александр Белоус

"Большая семерка" (G7) рассматривает ограничение цен на российскую морскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, заявил дипломат Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Послы из 27 стран ЕС обсуждают предложение с целью достижения общей позиции к концу дня.

"Большая семерка" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада), а также ЕС и Австралия, 5 декабря введут ценовой потолок на морской экспорт российской нефти в рамках санкций, призванных наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия 3 ноября договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце текущего месяца.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта