RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

G7 створить глобальний проект з протидії Китаю

Автор: РБК-Україна

Лідери країн "Великої сімки" на саміті G7 домовилися створити глобальний проект з протидії Китаю. Він полягатиме в підтримці розвитку інфраструктури в країнах, що розвиваються.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Повідомляється, що президент США Джо Байден провів зустрічі, на яких обговорив з лідерами G7 суперництво з Китаєм. Також сторони обговорювали конкретні дії для допомоги в розвитку інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

У підсумку лідери G7 домовилися, що ініціатива буде називатися "Відновимо мир в його кращому вигляді" Build Back Better World (B3W) і охопить країни від Латинської Америки і Карибського басейну до Африки та Індо-Тихоокеанського регіону.

Також повідомляється, що ініціатива B3W покликана стати противагою міжнародній ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях". Згідно з цією ініціативою Китай допомагає іншим країнам у створенні транспортних та економічних коридорів.

Нагадаємо, напередодні саміту лідери Європейського союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом".

Також стало відомо, що G7 планує виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КитайСамітG7