G7 створить глобальний проект з протидії Китаю

Повідомляється, що президент США Джо Байден провів зустрічі, на яких обговорив з лідерами G7 суперництво з Китаєм. Також сторони обговорювали конкретні дії для допомоги в розвитку інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

У підсумку лідери G7 домовилися, що ініціатива буде називатися "Відновимо мир в його кращому вигляді" Build Back Better World (B3W) і охопить країни від Латинської Америки і Карибського басейну до Африки та Індо-Тихоокеанського регіону.

Також повідомляється, що ініціатива B3W покликана стати противагою міжнародній ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях". Згідно з цією ініціативою Китай допомагає іншим країнам у створенні транспортних та економічних коридорів.