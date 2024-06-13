G7 сегодня может достичь договоренности по использованию активов РФ, - Белый дом

По словам Салливана, соглашение может быть заключено, когда лидеры G7 начнут переговоры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В дискуссиях между делегациями G7 достигнут очень хороший прогресс в достижении соглашения. Надеюсь, что до встречи лидеров сегодня мы будем иметь общее видение дальнейших действий", - заявил Салливан во время разговора с журналистами.

Как пишет Barron's, ожидается, что соглашение будет предусматривать передачу Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, которые будут обеспечены будущей прибылью от процентов с российских активов.

Салливана отметил, что делегации сейчас обсуждают все детали, в том числе количество стран, которые "сделают шаг вперед", а также вопрос о финансовом механизме, который будет привлечен.

"Мы уже определились с основными принципами, но некоторые детали еще должны быть проработаны экспертами по определенному графику", - отметил он.

Замороженные активы России

Запад заморозил более 300 миллиардов долларов российских активов после полномасштабного вторжения России на территорию страны. Средства конфисковать не удалось, поскольку отдельные страны переживают из-за юридических и репутационных рисков.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утверждал, что активы России могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

Reuters отмечало, что страны-члены "Большой семерки", планируют обсудить идею США о конфискации доходов от активов РФ в пользу Украины до июньского саммита.