RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У G7 закликали відкласти призначення до КСУ та Вищої ради правосуддя

Автор: Анастасія Рокитна

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду. Процес хочуть притримати до встановлення прозорих процесів відбору.

Про це повідомляє прес-служба G7.

Посли G7 зустрілися з головами Верховного суду та Ради суддів. У G7 заявили, що найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі.

"З цією метою Посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

Раніше президент назвав судову систему в Україні однією з найбільших сьогоднішніх проблем країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Судова реформаG7
Читайте також
Рада зробила крок до перезапуску судової реформи
Звіт ДБР та судова реформа: що сьогодні розгляне Рада
Прогноз погоди