G7 ужесточит меры против российского нефтяного флота, энергетики и металлов, - Bloomberg

Лидеры "Большой семерки" по результатам саммита в Италии, пообещают ужесточить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров", - говорится в проекте заявления, которое, как ожидается, будет опубликовано сегодня.
Ценовой лимит "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.
Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в трудно отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.
США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, занимающихся этими поставками.
"Большая семерка" "предпримет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", говорится в заявлении.
Лидеры "Большой семерки" также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", и продолжат сокращать доходы России от металлов.
Напомни, в центре внимания большей части саммита "Большой семерки", который проходит на этой неделе в южно-итальянском регионе Апулия, была война России против Украины, при этом группа согласовала план синдицированного кредита на сумму 50 млрд долларов, чтобы использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для помощи Киеву.