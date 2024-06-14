RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 пообещала принимать меры против "субъектов в Китае" за поддержку ОПК России

Фото: G7 продолжит принимать меры против стран, поддерживающих оборонную промышленность РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страны G7 продолжат принимать меры против стран, поддерживающих оборонную промышленность Российской Федерации. В частности речь идет и о субъектах в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров по итогам саммита G7 в Италии и пресс-службы Минфина Украины.

Лидеры стран "Большой семерки" отметили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают российскую военную машину и других субъектов в Китае, которые способствуют России в приобретении товаров для ее оборонно-промышленной базы.

"В этом контексте мы еще раз подчеркиваем, что субъекты, включая финансовые учреждения, которые способствуют России в приобретении предметов или оборудования для ее оборонно-промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - заявили участники G7.

Из заявления становится известно, что они введут ограничительные меры в соответствии с их правовыми системами, чтобы предотвратить злоупотребление и ограничить доступ к их финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские компании, участвующие в этой деятельности.

"Мы будем принимать решительные меры против субъектов, которые помогают России обходить наши санкции, в том числе путем наложения серьезных штрафов на всех, кто не прекратит немедленно оказывать материальную поддержку российской агрессии, а также путем усиления внутреннего правоприменения и активизации нашего взаимодействия с бизнесом с целью содействия корпоративной ответственности", - отметили лидеры стран "Большой семерки".

В то же время они призвали финансовые учреждения воздержаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины.

"Мы сделаем дальнейшие шаги для сдерживания и прекращения такого поведения", - пояснили в G7.

Напомним, что по итогам саммита лидеры стран "Большой семерки" решили передать Украине 50 млрд долларов. Деньги должны быть переданы до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияG7