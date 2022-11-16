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G7 и НАТО поддержат Украину "столько, сколько потребуется", - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Представители G7 и НАТО на встрече осудили варварские действия России в Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что помощь Киеву будет оказываться "столько, сколько потребуется".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.

"Лидеры НАТО и G7 осуждают варварские атаки России на города и инфраструктуру Украины", - написала она.

В видеообращении она сказала, что G7 и НАТО и готовы помочь Польше в расследовании взрывов недалеко от границы с Украиной, которые произошли, когда Россия выпустила волну ракет по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним, второй день переговоров лидеров Группы G20 на Бали в Индонезии был прерван экстренной встречей лидеров G7 и Европейского союза для обсуждения сообщений о падении ракеты на территории Польши.

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