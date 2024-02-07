G7 хочет ограничить возможности РФ по использованию нефтяного "теневого флота"

Издание указывает, что это является последним признаком ужесточения западных санкций в отношении РФ.

Россия с помощью тайных торговцев и судоходных компаний собрала флот из сотен танкеров для перевозки своей нефти после установления ценового ограничения странами "Большой семерки" и ее союзниками.

Это позволило РФ транспортировать нефть, не используя западные услуги, такие как корабли, страхование и финансы.

Руководитель отдела по ограничению цен на нефть в Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании заявила, что страны, которые установили ограничения цен, работают над тем, чтобы вернуть эти грузы западным поставщикам услуг.

Когда санкции могут усилить

"Мы затрудняем России использование ее "теневого флота", что, в свою очередь, приведет к возвращению большего объема во флот "Большой семерки", где поставщики услуг придерживаются ограничений", - сказала она.

По ее словам, в рамках этих усилий с правительствами всего мира обсуждали морские и экологические риски, создаваемые "теневым флотом".

Европейский союз также предпринял шаги по ограничению продажи старых танкеров неизвестным владельцам, что фактически затрудняет пополнение теневого флота. Димитреску заявила, что ожидает дальнейших действий во втором квартале.

"Во втором квартале мы, скорее всего, повысим ставку на правоприменение и продолжим принимать меры против лиц, занимающихся обманными действиями", - сказала она.

Также она добавила, что их общим приоритетом является усиление соблюдения и обеспечение соблюдения политического механизма.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Вчера сообщалось, что Япония и другие страны "Большой семерки" планируют с 20 февраля ужесточить правила соблюдения потолков цен для импортеров российской нефти.