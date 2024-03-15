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G7 готова ввести санкции против авиакомпании Ирана в случае поставок ракет в РФ, - Reuters

Архивное фото: G7 готова ввести санкции против авиакомпании Ирана (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены G7 готовы запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Тегеран передаст баллистические ракеты ближнего радиуса действия Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что США присоединились к своим шести союзникам по G7, выпустив заявление, в котором предостерегают Иран от отправки ракет в Россию, иначе он столкнется с последствиями.

"Если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты или соответствующие технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", - говорится в заявлении G7.

Соединенные Штаты все более агрессивно реагируют на поддержку Ираном боевиков в регионе, которые совершают нападения на американские базы, и на возможный взлом Тегераном американской инфраструктуры.

Высокопоставленный американский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что один из вариантов, которые рассматривает G7, приведет к прекращению полетов компании Iran Air в Европу.

Iran Air

Государственная иранская авиакомпания, национальный авиаперевозчик. Базируется в Тегеране. Выполняет полеты в 54 города в 30 странах мира. Была основана 24 февраля 1962 года. В 1964 году авиакомпания стала членом Международной Ассоциации Авиаперевозчиков, а в 1983 году вступила во Всемирную Туристическую Организацию как присоединившийся участник.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Reuters написало о том, что Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 км.

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В частности информацию не смогли подтвердить и Соединенные Штаты Америки.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки направили Ирану четкие сигналы не передавать российским оккупантам свои баллистические ракеты.

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