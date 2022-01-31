Ф’юрі назвав ім’я свого наступного суперника, це не Усик

"Циганський король" оголосив, що свій наступний бій проведе проти Ділліана Вайта. "Хто ще не може дочекатися бою. Найкращі з Британії" - написав Ф’юрі в своїх соцмережах.

Промоутерська компанія "Queensberry" Френка Уоррена зі ставкою 41 мільйон 25 тисяч доларів виграла торги на проведення поєдинку між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.

Журналіст Майк Коппінджер повідомляє, що бій Ф’юрі-Вайт має відбутися 23 квітня у Великобританії.

Раніше з’являлась інформація що Тайсон Ф’юрі може провести бій проти Олександра Усика, але тепер скоріше за все українця чекає реванш проти Ентоні Джошуа.

WBA, IBF, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа