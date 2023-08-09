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Футзальная сборная Украины определилась с домом на отбор ЧМ-2024

Фото: "Сине-желтые" сыграют за пределами Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация футзала Украины выбрала домашнюю площадку для национальной команды в элитном раунде квалификации к чемпионату мира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Арена имени Иштвана Палфи в венгерском Береттьоуйфалу станет временным домом "сине-желтых". Зал может принять 1350 зрителей.

Сборная Украины начнет отбор 15 сентября выездным поединком против сборной Бельгии. 20 сентября команда Александра Косенко примет Польшу. Впоследствии украинская команда встретится с сербами (11 октября) и бельгийцами (15 декабря).

Двадцать сильнейших европейских сборных в пяти группах сформировали элит-раунд квалификации. Они сыграют в два круга в трех слотах – 11-20 сентября, 2-11 октября, 11-20 декабря. Путевки на Мундиаль получат победители квартетов.

Четыре из пяти вторых сборных окажутся в плей-офф квалификации. 25 января 2024 года жребий определит пары, победители которых после двухматчевого противостояния присоединятся к обладателям путевок на ЧМ-2024.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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