Футзальная сборная Украины начинает путь на Евро-2026: известны календарь и состав команды

Бронзовый призер чемпионата мира-2024, национальная команда Украины стартует в квалификации к европейскому первенству по футзалу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Первый матч "сине-желтые" сыграют 13 декабря против Кипра. Среди соперников украинцев также Румыния и Германия.
Всего на старт отборочного турнира вышли 40 сборных. Их разделили на 10 групп по четыре участника в каждой. Квалификация пройдет с декабря 2024 по апрель 2025-го. Прямые пропуски получат 10 победителей квартетов. Восемь лучших команд, финиширующих вторыми, в плей-офф разыграют еще четыре места в финале.
Без отбора право на участие в Евро-2026 получили Латвия и Литва. Именно на площадках этих стран в январе-феврале 2026 года 16 лучших сборных разыграют медали чемпионата Европы.
Календарь матчей сборной Украины в отборе Евро-2026
Два стартовых матча украинская команда сыграет на выезде. Поединок с Кипром состоится 13 декабря и начнется в 11:00 по киевскому времени. 17 числа игра с Румынией стартует в 19:00.
На эти встречи наставник "сине-желтых" Александр Косенко вызвал 15 исполнителей. Самое большое представительство у чемпиона Украины – столичного клуба ХИТ. В списке игроки еще четырех отечественных коллективов. А также пятеро легионеров, трое из которых представляют первенство Польши, двое – Испании.
Список игроков сборной Украины на декабрьские матчи отбора Евро-2026:
вратари
универсалы
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