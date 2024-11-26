Футзальная сборная Украины начинает путь на Евро-2026: известны календарь и состав команды

Первый матч "сине-желтые" сыграют 13 декабря против Кипра. Среди соперников украинцев также Румыния и Германия.

Всего на старт отборочного турнира вышли 40 сборных. Их разделили на 10 групп по четыре участника в каждой. Квалификация пройдет с декабря 2024 по апрель 2025-го. Прямые пропуски получат 10 победителей квартетов. Восемь лучших команд, финиширующих вторыми, в плей-офф разыграют еще четыре места в финале.

Без отбора право на участие в Евро-2026 получили Латвия и Литва. Именно на площадках этих стран в январе-феврале 2026 года 16 лучших сборных разыграют медали чемпионата Европы.

Календарь матчей сборной Украины в отборе Евро-2026

Кипр – Украина, 13 декабря

Румыния – Украина, 17 декабря

Германия – Украина, 31 января

Украина – Германия, 4 февраля

Украина – Кипр, 11 апреля

Украина – Румыния, 15 апреля

Выбор Александра Косенко

Два стартовых матча украинская команда сыграет на выезде. Поединок с Кипром состоится 13 декабря и начнется в 11:00 по киевскому времени. 17 числа игра с Румынией стартует в 19:00.

На эти встречи наставник "сине-желтых" Александр Косенко вызвал 15 исполнителей. Самое большое представительство у чемпиона Украины – столичного клуба ХИТ. В списке игроки еще четырех отечественных коллективов. А также пятеро легионеров, трое из которых представляют первенство Польши, двое – Испании.

Список игроков сборной Украины на декабрьские матчи отбора Евро-2026:

вратари

Александр Сирицкий

Юрий Савенко

Александр Сухов

универсалы