Футбольний матч "Україна - Бахрейн" може прийняти Харків

23 травня 2021 року товариський футбольний матч Україна - Бахрейн може відбутися у Харкові.

Таке рішення було ухвалено під час засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ) 22 лютого, передає прес-служба Харківської ОДА.

Матч Україна - Бахрейн пройде у межах підготовки до перенесеного чемпіонату Європи-2020. З Бахрейном Україна зустрінеться на гральному полі вперше.

Також Виконком вирішив провести XXIV Конгрес асоціації у місті Харкові. Конгрес УАФ відбудеться 24 травня.

"У ході засідання виконкому УАФ було ухвалено попереднє рішення щодо проведення у Харкові 23 травня товариського матчу Україна - Бахрейн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК Україна, УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів після чергового туру єврокубків. Україна, як і раніше, залишається на 12-му місці, проте відставання від Шотландії вдалося трохи скоротити.

Нижче 12-го місця Україна вже не опуститься, через те, що найближчий конкурент Туреччина вже завершила свої виступи у єврокубках.

Проте Україні необхідно спробувати зайняти 11-е місце, бо це дає високі шанси на отримання прямої путівки в груповий раунд Ліги чемпіонів для переможця українського чемпіонату.

Лідером же таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається Іспанія, причому всі сім клубів країни, які починали участь в єврокубках, продовжують боротися за трофеї.