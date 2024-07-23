Футбольная сборная Украины на старте Олимпиады-2024: состав, соперники и прогноз

Подопечные Руслана Ротаня начнут соревнования 24 июля. Первым соперником "сине-желтых" станет олимпийская сборная Ирака. Старт встречи в Лионе намечен на 20:00 по киевскому времени.

Сборная Украины дебютирует на Играх. До сих пор отечественные футболисты соревновались за олимпийские награды только в составе сборной СССР. В частности, на Олимпиаде-1988 в Сеуле "золото" команды манкурта Анатолия Бышовца выковали украинцы Алексей Чередник, Алексей Михайличенко, Евгений Яровенко и Владимир Лютый. До этого сборная Украины ближе всего подбиралась к Олимпиаде-2012 в Лондоне, но провалила молодежный чемпионат Европы за год до соревнований и не завоевала олимпийскую лицензию.

Где смотреть матчи сборной Украины на Олимпиаде-2024

Все поединки олимпийской команды на территории Украины в прямом эфире покажет "Суспильне Спорт". Трансляции будут доступны на специализированном канале, онлайн-платформе и региональным телеканалам "Суспильне". Сотранслятором футбольного турнира Олимпийских игр стала плтаформа MEGOGO.

Состав сборной Украины на Олимпийских играх-2024

Тренерский штаб "сине-желтых" взял на турнир 18 футболистов. Еще четверо исполнителей попали в резервный перечень. Фактически все вызванные Ротанем игроки выступают в чемпионате Украины. В частности, донецкий "Шахтер" делегировал четырех футболистов, а киевское "Динамо" и львовский "Рух" – по три.

Цвета олимпийской сборной Украины будут защищать два легионера. Компанию защитнику австрийского ЛАСКа Максиму Таловерову составит вингер "Лехии" из польского Гданьска Максим Хлань. Капитаном команды стал форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Вне возрастного ценза в сборную попали одноклубник нападающего Дмитрий Крыськив и упомянутый ранее Таловеров.

Финальная заявка сборной Украины на Олимпийские игры-2024:

Вратари: Фесюн ("Шахтер"), Ермаков ("Александрия")

Защитники: Таловеров (ЛАСК), Батагов ("Заря"), Крупский ("Ворскла"), Мартынюк ("Александрия"), Сыч ("Рух"), Салюк ("Черноморец")

Полузащитники: Хлань ("Лехия"), Рубчинский, Брагару, Михайленко (все – "Динамо"), Велетень ("Колос"), Федор ("Рух"), Крыськив, Очеретько (оба – "Шахтер")

Нападающие: Краснопир ("Рух"), Сикан ("Шахтер")

Резервный список: Кинарейкин ("Днепр-1"), Павлюк ("Ворскла"), Сигеев ("Шахтер"), Шулянский ("Александрия")

Соперники сборной Украины на Олимпиаде-2024

В течение недели команда Ротаня встретится с тремя соперниками. На групповом этапе "сине-желтые" попали в квартет B, где соперниками олимпийской сборной Украины станут Ирак, Марокко и Аргентина. В четвертьфинал соревнований выйдут две лучшие команды группы.

Первый оппонент украинской сборной – олимпийская команда Ирака. "Львы Месопотамии" в третий раз приехали на Игры. Настоящую сенсацию иракцы оформили на дебютной Олимпиаде в Афинах (2004). Там Ирак сенсационно выиграл квартет со сборными Коста-Рики, Марокко и Португалии, а в 1/4 финала минимально одолел Австралию. Лишь в полуфинале сказку иракских футболистов закончил Парагвай. На Игры этого года олимпийская сборная Ирака приехала в статусе бронзового призера Кубка Азии U-23.

Вторым соперником "сине-желтых" будет Марокко. "Атласские львы" в пятый раз приехали на главный форум четырехлетия, но пока ни разу не вышли из группы. Зато марокканцы в прошлом году триумфовали на молодежном Кубке африканских наций. Костяк команды составляют футболисты из чемпионата Франции. Главная же звезда олимпийской сборной Марокко – защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими.

Самым же грозным оппонентом на старте турнира стала Аргентина. "Альбиселесте" дополнительно презентовать не надо. Трехкратные чемпионы мира еще и дважды на Олимпийских играх триумфовали (2004, 2008). Хотя Лионель Месси и решил не ехать на турнир из-за засилья поединков, но звезд здесь достаточно. В частности, следует упомянуть об опытном защитнике Николасе Отаменди, атакующем хавбеке Тьяго Альмаде и нападающем Хулиане Альваресе.

Список матчей сборной Украины на Олимпийских играх-2024:

Ирак – Украина, 24 июля, 20:00

Украина – Марокко, 27 июля, 18:00

Украина – Аргентина, 30 июля, 18:00

Прогноз букмекеров на выступление сборной Украины на Олимпиаде-2024

"Сине-желтые" замкнули топ-8 претендентов на победу в турнире. Букмекерская контора Favbet заложила на такой итог соревнований коэффициент 24,00. Зато в группе B команда Ротаня стала вторым фаворитом после аргентинской сборной. Если кэф на победу в квартете "альбиселесте" составил 1,45, то на успех олимпийской сборной Украины выставили балл 4,00.

Безусловным фаворитом подопечные Ротаня выглядят в противостоянии с олимпийской сборной Ирака. Ставки на победу "сине-желтых" принимают со скромным коэффициентом 1,84. Вероятность же победы "Львов Месопотамии" оценили баллом 5,30. Уверенная победа олимпийской сборной Украины (2:0) увеличит выигрыш в 7,5 раз.