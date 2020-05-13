ru
ua

Футболісти іспанського клубу відмовилися повертатися до тренувань

Новини » Спорт   

Так вони протестують проти зменшення зарплат

Гравці іспанського футбольного клубу "Ельче" відмовилися виходити на тренування через скорочення зарплат. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, футболісти оголосили страйк у зв'язку з рішенням керівництва клубу, яке раніше скоротило їм зарплати на 30% через складну фінансову ситуацію, викликаною пандемією коронавірусу.

Також повідомляється, що страйк підтримали співробітники клубу, які відмовилися виходити на роботу.

Зазначається, що футболісти і співробітники "Ельче" пройшли тестування на коронавірус і очікували, що з відновленням тренувань і роботи в клубі питання про скорочення зарплат буде переглянутий, але цього не сталося.

В Іспанії футбольним клубам дозволили проводити тренування. "Ельче" посідає шосте місце в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії, набравши 46 очок після 31 матчу.

► Рада остаточно схвалила закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ► ФІФА вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20

Проведення ігор у всіх дивізіонах чемпіонату Іспанії було призупинено в березні через пандемію коронавируса.

Нагадаємо, у Ла Лізі поки немає затвердженої дати поновлення сезону.