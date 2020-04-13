Футболісти "Арсеналу" не погодилися на зниження зарплати

Футболісти лондонського "Арсеналу" не погодилися на зниження зарплати в рамках антикризової програми клубу, яку хочуть ввести через пандемію коронавірусної інфекції. Про це повідомляє The Mirror.

Гравцям було запропоновано відмовитися від 12,5% зарплати на рік, якщо команда за підсумками сезону, який ще потрібно дограти, не потрапити в єврокубки. При цьому, якщо команда проб'ється в Лігу Європи, скорочення складе 7,5%, а в разі потрапляння в Лігу чемпіонів гравці отримають повний оклад.

Зазначається, що футболісти мотивували свою відмову тим, що в разі непотрапляння в єврокубки вони і без урізання зарплати втратять суттєві суми, які залежать від бонусних виплат, обумовлених у їхніх контрактах.

Англійська прем'єр-ліга була припинена на невизначений термін в березні через пандемію коронавірусу. На момент паузи "Арсенал" посідає дев'яте місце в турнірній таблиці за підсумками 29 турів з 38. Відставання від четвертої позиції, що дозволяє виступати в ЛЧ, становить вісім очок.

Нагадаємо, найдорожчого футболіста світу позбавлять половини зарплати через пандемію.