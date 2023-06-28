Футболистам в Италии запретили носить футболку с №88

Почему футболистам запретили брать №88

Со следующего сезона 2023/2024 игроки Серии А и других официальных турниров больше не смогут носить футболки под номером 88.

Это решение было принято в рамках кампании по борьбе с антисемитизмом, декларацию которой 27 июня подписали министр внутренних дел Италии, глава Министерства молодежи и спорта, координатор по борьбе с антисемитизмом и FIGC.

Данный запрет связан с контекстом исторических событий и символики, которые ассоциируются с этим номером.

Дело в том, что число 88, в частности, в Италии имеет специфическое значение в контексте ультраправых идеологий.

В альтернативных фанатских кругах существуют группы, использующие это число как символическое обозначение для чествования фашистского диктатора Бенито Муссолини, который был соратником Адольфа Гитлера.

Собственно, цифра 8 в идеологии представителей ультраправых движений указывает на латинскую букву "H", а две восьмерки используются для обозначения фразы "Heil Hitler", которая использовалась в нацистской Германии.

Ультрас "Лацио" в прогитлеровской футболке (фото: ANSA)

"Мир футбола объединен в борьбе против антисемитизма и всех форм дискриминации. Наш спорт должен быть все более инклюзивным и одновременно эффективным средством для донесения положительных месседжей