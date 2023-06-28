Роналду, Бензема, Кулибали? Кто самый богатый футболист в Саудовской Аравии прямо сейчас

Стали известны имена самых высокооплачиваемых футболистов, играющих за клубы Саудовской Аравии. Возглавляет список Криштиану Роналду. Но это пока. Ведь скоро Саудовская Профессиональная лига может пополниться новыми звездными именами.

О том, кто сегодня среди футболистов в Саудовской Аравии получает самые высокие зарплаты, пишет РБК-Украина со ссылкой на британское спортивное издание SPORTbible .

Кто самый богатый футболист в Саудовской Профессиональной лиге

Первым поистине звездным футболистом, уехавшим зарабатывать большие деньги в Саудовскую Аравию, стал португалец Криштиану Роналду. Он, можно сказать, положил старт этой тенденции, перейдя из "Манчестер Юнайтед" в клуб "Аль-Наср" из Эр-Рияда.

Роналду имеет самую большую зарплату среди футболистов в Саудовской Аравии (фото: instagram.com/cristiano)

Следующей звездой мирового футбола, пополнившей ряды команды из Саудовской Аравии, стал бывший одноклубник Криша по "Реалу" Карим Бензема, этим летом перешедший в "Аль-Иттихад".

Бензема не очень отстает от КриРо (фото: instagram.com/karimbenzema)

Также недавно на Ближний Восток переехали легенды Английской Премьер-лиги: Н'Голо Канте будет защищать цвета "Аль-Иттихада", а Рубен Невеш и Калиду Кулибали будут играть за "Аль-Хиляль".

Кстати, Кулибали объяснил свою "погоню за деньгами" тем, что заоблачный контракт с "Аль-Хилялем" позволит ему "поддерживать по крайней мере 15 сел в родном Сенегале".

Итак, смотрите рейтинг годовой зарплаты топ-футболистов в Саудовской Аравии:

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") - 220 млн долларов США

Карим Бензема ("Аль-Иттихад") - 218 млн

Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад") - 109,5 млн

Калида Кулибали ("Аль-Хиляль") - 38 млн

Рубен Невеш ("Аль-Хиляль") - 20 млн

Евер Банега ("Аль-Шабаб") - 11,5 млн

Матеус Перейра ("Аль-Хиляль") - 7 млн

Андерсон Талиска ("Аль-Наср") - 6,6 млн

Ахмед Хегази ("Аль-Иттихад") - 6,4 млн

Мусса Марега ("Аль-Хиляль") - 5,4 млн

Кулибали хочет помогать Сенегалу за заработанные в Саудовской Аравии деньги (фото: instagram.com/kkoulibaly26)

Добавим, что выше опубликованный рейтинг может измениться уже в ближайшее время, ведь клубы из чемпионата Саудовской Аравии стремятся видеть в своих составах многих топовых футболистов, и готовы выложить за них огромные деньги (и, соответственно, предложить сумасшедшие зарплаты).

В частности, на Ближний Восток могут уже скоро перебраться Роберто Фирмино, Мохаммед Салах, Альваро Мората, Хаким Зиеш, Рияд Махрез, Джесси Лингард, Томас Парти и другие.

Однако заметим, что не все звездные футболисты гонятся за большими деньгами.

Так, по данным западных СМИ, звезда мадридского "Реала" Лука Модрич "отклонил одно из самых больших предложений по з/п в истории футбола". 37-летний обладатель Золотого мяча 2018 года решил продлить на год контракт с испанским грандом, где он тоже неплохо зарабатывает.

Лука Модрич не захотел переезжать в Саудовскую Аравию (фото: instagram.com/lukamodric10)