Футболіст "Шахтаря" Мораес отримав українське громадянство

Швидше за все, він буде довикликаний у збірну України

Бразильський нападаючий "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство. Як повідомляє прес-служба донецького клубу, відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Швидше за все, Жуніор буде довикликаний у збірну України на матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Про відповідне рішення оголосить головний тренер національної команди Андрій Шевченко на сьогоднішній прес-конференції.

Мораес виступає в Україні з 2012 року. Він провів по три сезони за донецький "Металург" і київське "Динамо". Влітку минулого року поповнив ряди "Шахтаря" на правах вільного агента.

31-річний бразильський форвард є найкращим бомбардиром чемпіонату України. На його рахунку 16 голів. Всього в УПЛ він провів 138 матчів, в яких забив 73 м'ячі.

Розмови про отримання українського громадянства і бажання грати за національну команду стосувалися і іншого бразильця "Шахтаря" - захисника Ісмаїлі.

У збірної України вже виступає натуралізований бразилець - Марлос, який також виступає за "Шахтар".