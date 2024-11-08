Футболист "Манчестер Юнайтед" показал украинский паспорт: готовится к дебюту за сборную

В сентябре этого года юный футболист украинского происхождения стал полноправным исполнителем МЮ. Еще раньше он попал в поле зрения тренеров юношеской сборной Украины.

Чтобы привлечь перспективного исполнителя в ряды "сине-желтых", нужно было оформить уроженцу Великобритании украинский паспорт. И вот, наконец, это произошло.

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и что теперь смогу представлять свою страну на международной арене, – прокомментировал событие сам футболист. – Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле".

Бауманн может дебютировать в составе "сине-желтых" уже 13 ноября. В этот день украинская сборная U-19 стартует в Нидерландах в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, подопечным Дмитрия Михайленко будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Кто такой Захар Бауманн

17-летний футболист – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в английском Болтоне.

С детства занимается футболом, находясь в системе "Манчестер Юнайтед". Украинец действует в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой "дьяволов" Полом Скоулзом.

Перед новым сезоном юный полузащитник заключил с "Юнайтед" полноценный контракт. Он присоединился к команде U-18, а также попал в заявку коллектива U-19 на Юношескую лигу УЕФА. В текущем сезоне провел за юношеские составы манкунианцев 9 матчей, оформив один гол и один ассист.