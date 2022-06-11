Футбол став інформаційною зброєю, яка допоможе наблизити перемогу, - "Шахтар"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з комунікацій ФК "Шахтар" Юрія Свіридова.

За його словами, досвід благодійних ігор "Шахтаря" в Європі демонструє потужне значення, яке набув наш футбол для України в період війни.

"Футбол у нашому випадку - інформаційна зброя. Розповсюджувати інформацію про війну - це та користь, яку ми можемо робити задля нашої перемоги", - зазначає він.

На думку представника "Шахтаря" цей вплив футболу має братись до уваги під час вирішення формату майбутнього Чемпіонату України.

"Де має проводитись чемпіонат. Переконаний - у декількох країн. Якщо ми гратимемо тільки на заході у Львові або в Ужгороді, то наша інформаційна гармата мовчатиме, тоді як інформаційна зброя агресора потужно стріляє на сторінках світових видань, переконує, що потрібно закінчувати, потрібно домовлятись, потрібно віддати заради миру. Але, запевняю, у Європі якомога частіше мусять бачити очі наших гравців, сповнені сліз, там мають майоріти наші прапори, лунати наші меседжі й відбуватись акції. Усі повинні розуміти, чому ми граємо в Любліні, Гданську чи Бухаресті, а не в Донецьку, Луганську чи Сімферополі. Відповідь проста: тому що в нас триває війна, наші міста окуповані, нам потрібна підтримка", - резюмував Свіридов.

Нагадаємо, раніше власник Шахтаря Рінат Ахметов, анонсував виділення $2 млн для проведення Чемпіонату України в наступному сезоні.