Функционер Pirelli предостерег Формулу-1 от возвращения "шинных войн": весомый аргумент

Функционер итальянского шинного гиганта поделился мыслями о будущем компании в F1. В данный момент Pirelli сражается в тендере за новый контракт с чемпионатом. Конкуренцию ей пытаются составить японцы из Bridgestone.

В то же время, Изола уверен – Формуле-1 повредит появление нескольких поставщиков шин. С сезона-2007 Королевских автогонок в чемпионате был резиновый монополист. Pirelli вернулась в F1 в 2011 году.

"Когда смотришь на гоночные серии в разных уголках планеты, то сейчас вариант с единственным поставщиком остается самым распространенным. Это способ сэкономить. Всегда есть риск, что при соперничестве результаты гонки будет определять резина, а не машины или гонщики. Мы же хотим, чтобы пилоты были героями спорта, а не шины", – заявил представитель Pirelli.

Действующий контракт итальянцев с Формулой-1 рассчитан до конца 2024 года. Ранее компания реализовала переход чемпионата от 13-дюймовой к 18-дюймовой резине. Нового поставщика ФИА и промоутеры из Liberty Media объявят в июле.