"Фундация Течия" передала для нужд ВСУ тепловизоров на 1,15 млн гривен

В течение нескольких последних месяцев ОО "Фундация Течия" передала Силам обороны Украины 26 тепловизоров стоимостью 1,15 млн грн. Их получили механизированные бригады, силы ПВО, ССО, пограничники, нацгвардейцы и подразделения других родов войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Отмечается, что фонд приобрел тепловизионные устройства AGM Taipan, AGM Rattler, AGM Fuzion, Hikmicro Thunder Pro, Hikmicro LYNX Pro и HIKVISION HikMicro.

Их получили подразделения 28 ОМБр, 30 ОМБр, 36 ОБрМП, 54 ОМБр, 60 ОМБр, а также подразделения ПВО, ССО, ТРО, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"Возможность видеть в любое время суток - базовая необходимость на передовой, особенно зимой, когда темнеет очень быстро. Еще в первые месяцы широкомасштабной войны мы приобрели для военных большую партию смарт-биноклей и оптики, а сейчас закрыли несколько десятков свежих запросов", - прокомментировал Олег Крот, директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, в мае прошлого года фонд приобрел бинокли Binox 4T, оптические приборы и аксессуары у американской компании ATN. Стоимость заказа - 131,5 млн грн ($4,5 млн по курсу НБУ по состоянию на май 2022).

В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины приблизилась к отметке в $22 млн, еще на $40 млн необходимых вещей для военных Олег Крот приобрел лично. Не все детали разглашаются с учетом военной тайны.