Фукс: вплинути на цивілізаційний вибір України неможливо

Фукс впевнений, що безсилі навіть популісти

Политический популизм охватывает мир из-за того, что бюрократия не успевает реагировать на актуальную повестку. Такое мнение высказал бизнесмен и меценат Павел Фукс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

Люди не видят либо не понимают, как центр откликается на их проблемы, потому либеральное мироустройство стало жертвой глобального популизма, считает бизнесмен.

Фукс опубликовал высказывания ученого Френсиса Фукуямы о специфике новых мировых проблем, связанных с популизмом. Бизнесмен пришел к выводу, что популизм в политике стал массовым из-за "ускорения мира". Подразумевается мобильность и открытость сообществ, к чему не готова старая бюрократическая система.

"В высказываниях Фукуямы прослеживается тезис, что властьимущие и население живут в параллельных реальностях. Он даже ЕС обвиняет в... недостаточной демократичности. Люди не видят (либо не понимают), как центр реагирует на их проблемы. Возможно, ученый прав, и здесь кроется корень популизма. Мир стал слишком быстрым. Бюрократия с её зарегулированностью не успевает реагировать на актуальную повестку. Но что интересно: та самая бюрократия хорошо действует в ситуациях, когда ей угрожает общий враг. Фукуяма приводит в доказательство политику ЕС, проводимую против технологических гигантов Facebook, Google или Amazon. Бюрократы понимают, что эти корпорации подрывают их монополию на власть", - пишет Фукс.

Бизнесмен цитирует Фукуяму, который называет три вида популизма:

1. Экономический. Проявляется в социальной политике. Дает результат в краткосрочной перспективе. Но порой имеет катастрофические последствия. Венесуэла - последний из примеров.

2. Политический. Когда политик говорит, что только он единственный с народом. А другие государственные институции выступают против населения.

3. Популизм, разделяющий по расовому либо этническому принципах.

Цитируя Фукуяму, Фукс отмечает, что настоящей жертвой популистов стала внешняя политика государств и объединений.

"Нет ничего важнее, чем сохранять давление на режим Кремля. Но получится ли? США, говорит Фукуяма, прибегли к беспрецедентному давлению. Чего не скажешь о Европе, где готовы идти на сближение с Москвой", - считает бизнесмен.

Он пишет, что в высказываниях Фукуямы чувствуется кризис доверия к партнерам Украины.

"Если наша страна упадёт в клептократию путинского стиля, будет снова втянута в российскую орбиту влияния, это станет плохим знаком для многих государств региона. Мне кажется, что несмотря на все сложности - внешние и внутренние - цивилизационный выбор Украины сегодня сломить невозможно. Бессильны даже популисты", - добавляет Фукс.