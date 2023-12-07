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"Железнодорожная Чернобаевка". В России за взрывы на БАМе задержали белоруса

Фото: в ФСБ заявили, что задержали причастного к подрыву БАМа (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

В ФСБ заявили, что якобы задержали причастного к подрыву взрыва на находящейся в Бурятии Байкало-Амурской магистрали. Им оказался белорус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

ФСБ утверждает, что мужчина якобы "получил указания от другого гражданина Беларуси, проживающего в Литве".

На видео задержанный по делу о подрыве железнодорожных поездов рассказал, что установил на взорванных поездах магнитные мины.

Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Взрывы на Байкало-Амурской магистрали

Напомним, что в ночь с 29 на 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали произошло два мощных взрыва.

Первый взрыв произошел в Северномуйском тоннеле.

Второй - на объездном пути, проходящем через "Чертов мост".

В результате возгорания цистерн двух железнодорожных складов с нефтепродуктами единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем был заблокирован.

Позже стало известно, что взрывы на БАМе были удачно спланированной и успешно выполненной операцией СБУ. 

 

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