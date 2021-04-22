ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна"

Як заявили в ФСБ, щодо нього порушено справу про "державну зраду".

"Федеральної служби безпеки в Севастополі затриманий громадянин Росії, що цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становить державну таємницю, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - заявили в прес-службі ФСБ.

ФСБ порушила кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("державна зрада").

За статтею про державну зраду передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.