ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна"

Російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі росіянина, який збирав дані про Чорноморський флот РФ. Окупанти звинуватили його в "державній зраді".
Про це повідомляє ТАСС.
Як заявили в ФСБ, щодо нього порушено справу про "державну зраду".
"Федеральної служби безпеки в Севастополі затриманий громадянин Росії, що цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становить державну таємницю, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - заявили в прес-службі ФСБ.
ФСБ порушила кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("державна зрада").
За статтею про державну зраду передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.
Раніше повідомлялося, що в Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу-громадяни України.
Як повідомили в Прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені "кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм". Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.