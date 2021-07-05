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ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до Криму

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 15:57
ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до Криму Фото: ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту (facebook.com fsb russia)
Автор: Олег Черниш

ФСБ Росії завербувала співробітника Міністерства юстиції під час його поїздок до окупованого Криму. Суд звільнив його від відповідальності у справі про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 30 Червня.

Зазначено, що провідний співробітник департаменту виконавчої служби Мін'юсту Валентин Башилов був затриманий співробітниками ФСБ РФ в липні 2015 при спробі в'їхати в Крим. Російські силовики виявили, що близький друг затриманого українця працює приставом в Київському районному суді Сімферополя. Башилову запропонували співпрацювати з російською розвідкою, а натомість пообіцяли оформити громадянство РФ і допомогти з працевлаштуванням судовим приставом в Сімферополі.

Друг співробітника українського Мін'юсту також попросив його допомогти зі збором інформації про дислокацію українських військових у Херсонській області. Під час наступного візиту на півострів у травні 2019 року Башилов сказав другу, що не добув запитувану інформацію.

Залишаючи Крим 28 липня 2019 року, співробітника Мін'юсту знову затримали російські силовики на пункті пропуску. Застосовуючи психологічний тиск і погрожуючи розправою, ФСБ РФ залучила українського чиновника до конфіденційної співпраці. Йому було поставлено завдання зібрати інформацію про українських військових і членів "Правого сектора" в Херсонській області.

У березні 2020 року Башилов добровільно повідомив контррозвідці СБУ про свій зв'язок з представниками ворожої спецслужби. Йому було вручено підозру в підготовці до вчинення держзради. У червні поточного року Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності співробітника Мін'юсту, бо він сам здався правоохоронцям і не став продовжувати співпрацю з ФСБ.

Кримінальне провадження проти нього закрито.

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