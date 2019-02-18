ФСБ заборонила українському фотографу в'їзд в анексований Крим на 10 років

Смутко заявила, що РФ заборонила в'їзд через її професійну діяльність

Украинскому фотографу Алине Смутко ФСБ Российской Федерации на 10 лет запретила въезд в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Смутко.

В комментарии "Крым.Реалии" Смутко заявила, что Россия запретила ей въезд в аннексированный Крым из-за ее профессиональной деятельности.

"Сегодня я пополнила список лиц, которые "угрожают национальной безопасности Российской Федерации". Результат: мне запрещено въезжать на территорию РФ и Крыма, в частности, до 2028 года. Очень жаль", - написала фотограф.

Как писал Styler, украинской журналистка Елене Савчук запретили въезд на территорию аннексированного Крыма на 10 лет.

"Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет - до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства", - сказала она.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму после обысков задержали 3 крымских татар.

Позже ФСБ Росии подтвердила, что задержала в аннексированном Россией Крыму троих жителей Красногвардейского района по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".