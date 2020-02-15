ФСБ затримала українських рибалок в Азовському морі

Російські прикордонники Федеральної служби безпеки затримали чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що затримання відбулося в західній частині Азовського моря біля берегів окупованого Криму. В українських рибалок при собі не було документів, а капітан не виконував вимоги прикордонників і нібито намагався втекти.

За даними російської сторони, у рибалок на маломірному судні були рибальські снасті і майже 300 одиниць камбали. Рибалок разом з човном доставлені в порт Керчі для подальшого розгляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ затримала кримчанина, що "працював на українські спецслужби". Російські силовики заявили, що нібито виявили у нього дев'ять електродетонаторів, три запали, підривники уповільненої дії та бризантну вибухову речовину загальною масою п'ять кілограмів.

Щодо нього завели справу нібито за незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою.