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ФСБ слідкувала за навчаннями українських військових в Азовському морі

Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники та бійці ЗСУ провели військові навчання на території Азовського моря. Під час яких було помічено корабель ФСБ, що стежив за тренуваннями на відстані 6 морських миль (11 кілометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Відомо, що сьогодні вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.

За інформацією ДПСУ, вони були розділені на тактичні групи. Одні забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Вказано, що під час артилерійських стрільб кораблі Морської охорони відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

У результаті прибуття до місця проведення стрільб, спостережна вахта кораблів Морської охорони зафіксувала наближення корабля берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ.

"Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в ситуації, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль", - зазначили прикордонники.

Фото: ФСБ слідкувала за навчаннями українських військових в Азовському морі (dpsu.gov.ua)

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