ФСБ России на юге Украины усиливает борьбу с патриотами, - Маляр

Какая именно обстановка в оккупации

"На временно оккупированной территории Украины российская оккупационная "власть" пытается все больше усиливать меры по недопущению распространения проявлений проукраинских настроений среди населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью российские оккупанты совершенствуют практику постоянного и ситуативного реагирования на проявления патриотически настроенных граждан путем применения плановых и внезапных проверок и репрессивных мер и специальных пропагандистских акций.

Что происходит на захваченных территориях Запорожской области

С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали внедрение грантовой российской программы "Россия: страна возможностей".

Она под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предусматривает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители ФСБ РФ активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан.

Ситуация в Херсонской области

Маляр сообщила, что было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российские военнослужащие тщательно проверяют мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов.

"В то же время российские оккупанты время от времени, без предупреждения запрещают перемещение граждан в населенных пунктах, в которых обнаруживают признаки проукраинских настроений населения", - пишет заместитель министра обороны.

Так, 24 августа этого года был внезапно введен запрет на въезд и выезд граждан в населенном пункте Большие Копани на временно оккупированной территории Херсонской области. Основанием для проведения блокировки населенного пункта стало якобы обнаружение государственной украинской символики.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

Недавно сообщалось, что во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.

Также в результате ряда факторов на оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация.