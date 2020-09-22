ФСБ в Криму затримала за "екстремізм" двох людей

Російська ФСБ в окупованому Криму затримала українця і росіянина за "дестабілізацію ситуації та екстремізм". Підконтрольний РФ суд заарештував їх.

Про це повідомляють кримські та російські ЗМІ з посиланням на прес-службу відомства.

Силовики заявляють, що українець нібито закликав "до порушення територіальної цілісності Росії".

"У вересні 2020 року українець поширив на території міст Криму листівки, що містять заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, після чого 19 вересня затриманий співробітниками УФСБ", - йдеться в повідомленні.

Також 21 вересня ФСБ в Криму затримала громадянина Росії, який "закликав до публічного виправдання й пропаганді тероризму та екстремізму". У нього нібито вилучили "компоненти вибухових речовин, предмети, зовні схожі з вогнепальною зброєю та боєприпасами".

Зазначається, що суд на окупованому півострові заарештував двох підозрюваних. При цьому не уточнюється, на який термін. Коментарів затриманих, а також їхніх адвокатів на цю мить немає.

Нагадаємо, раніше в Україні агента ФСБ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку.

Також РБК-Україна писало, що ФСБ затримала російського військовослужбовця. Його підозрюють у шпигунстві нібито на користь України.