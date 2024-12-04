ФРУ призвала НКРЭКУ не повышать тариф на транспортировку газа

Повышение тарифа на транспортировку газа на 305%, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое направила к главе НКРЭКУ Юрию Власенко Федерация работодателей Украины (ФРУ).

Между тем формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании – для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста.

"Федерация считает рост тарифа на 305% необоснованным и опасным для украинской экономики. Дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики: падение производства (в т.ч. в стратегически важных для оборонного сектора); значительное снижение налоговых поступлений, падение валютных поступлений и массовые сокращения работников (с последующими социально-экономическими последствиями)", - подчеркнули в ФРУ.

В то же время, в федерации обратили внимание на отсутствие надлежащего обоснования проекта повышения тарифа: Регулятор до сих пор не предоставил детальных расчетов, подтверждающих целесообразность и аргументированность предложенного роста тарифа.

"С целью обеспечения прозрачности процесса крайне важно представить развернутые расчеты с постатейной детализацией расходов Оператора ГТС Украины, аналогично структуре тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Отсутствие детализации затрат делает невозможным проведение полноценного обсуждения и усложняет учет позиций заинтересованных сторон. Прозрачность в формировании тарифа, а также открытые консультации с промышленностью, экспертами отрасли и общественностью важными этапами, способствующими принятию сбалансированного и обоснованного решения", - подчеркивается в письме.

Также в ФРУ предложили меры, которые помогут Оператору ГТС удержать тариф на транспортировку газа на нынешнем уровне – таковы, в частности, оптимизация расходов, связанных с закупкой природного газа для производственно-технологических нужд, а также аудит компании, для выявления и устранения генерирующих ущерб.

"Крайне важно обратить провести аудит инфраструктуры Оператора ГТС Украины для выявления объектов с низкой эффективностью или негенерирующих прибыли. Это позволит разработать план их постепенного вывода из эксплуатации, уменьшить затраты на содержание и способствовать стабилизации тарифов на уровне не выше 124 ,16 грн/тыс.м3", - подчеркивается в письме.

Напомним, что НКРЭКУ предварительно одобрило повышение тарифа на услуги транспортировки газа в 2025 году со 124,16 до 502,50 грн/тыс.м3, то есть сразу на 305%. При этом уровень прибыли Оператора ГТС заложен на уровне 18% – в то время, как украинские предприятия работают либо в ноль, либо с минимальной прибылью.

По оценкам экспертов рынка такое повышение тарифа спровоцирует новую волну инфляции: кратно вырастут цены на товары и услуги в Украине. Также это решение повлечет за собой дальнейшее сокращение производства в промышленности и увольнение персонала.