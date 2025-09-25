ФРУ призвала депутатов выделить УЗ финансирование из госбюджета

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Верховной рады, главам депутатских фракций и групп, и председателю Бюджетного комитета ВРУ с призывом включить в Госбюджет на 2026 год расходы, которые обеспечат бесперебойные пассажирские перевозки и покрытие потребностей Сил обороны Украины. Если это не будет сделано, существует риск потерять безопасность и социальную стабильность в регионах.

"ФРУ призывает парламент предусмотреть в бюджете 22 млрд грн на покрытие ущерба от пассажирских перевозок и расходов, связанных с обеспечением потребностей Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Федерации отмечают, что "Укрзализныця" – это больше, чем транспортная компания. Она является артерией обороны, которая ежедневно перевозит военную технику, топливо, боеприпасы и личный состав ВСУ. Одновременно она выполняет социальную функцию, которую на УЗ возложило государство – обеспечивая доступный транспорт для миллионов украинцев во всех регионах страны.

"Эта деятельность не приносит прибыли, но жизненно необходима для граждан и государства", – подчеркивают в ФРУ.

Там напомнили, что в 2024 году железная дорога направила 18 млрд грн прибыли от грузовых перевозок на покрытие ущерба от других сегментов деятельности.

В 2025 году разница между доходами и расходами АО "Укрзализныця" для предоставления населению услуги по перевозке железнодорожным транспортом достигнет уже более 22 млрд грн – при этом пассажирский сегмент покрывает лишь 40% расходов, а миллиардные убытки только растут из года в год.

"63% инфраструктуры УЗ убыточна, но именно эта инфраструктура обеспечивает перевозку пассажиров и необходима для Сил обороны Украины. В мае 2025 года правительство выделило 4,3 млрд грн на поддержку перевозок. Это был важный шаг, но разовое решение не спасает ситуацию. Нужен предсказуемый механизм ежегодного финансирования из государственного бюджета", – поясняют в ФРУ.

В то же время отмечается, что "Укрзализныця" уже не в состоянии финансировать пассажирские перевозки за счет промышленности и экспорта, поэтому отсутствие государственной поддержки для компании будет означать отсутствие первоочередного восстановления инфраструктуры и падения конкурентоспособности, а для Украины – угрозу обороноспособности и социальной стабильности.

"Мы призываем депутатов поддержать предложения ФРУ и заложить в Госбюджет-2026 соответствующее финансирование пассажирских перевозок в размере 22 млрд грн. Это не расходы, а инвестиция в безопасность, экономику и единство страны", – резюмировали в Федерации.