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ФРУ просит правительство утвердить перечень пострадавших от войны территорий

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Четверг 03 ноября 2022 15:14
ФРУ просит правительство утвердить перечень пострадавших от войны территорий Фото: ФРУ просит правительство утвердить перечень пострадавших от войны территорий (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Федерация работодателей Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и призвала его как можно быстрее утвердить на законодательном уровне перечень территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных территорий, а также находящихся под влиянием боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо федерации.

Как говорится в письме, предприятия, расположенные на этих территориях, в первую очередь требуют внимания и поддержки со стороны государства, но из-за отсутствия такого перечня бизнес не в состоянии получить предусмотренные законами льготы.

"Для территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, временно не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог, аренда), экологический налог за выбросы в воздух, воду, за образование/временное хранение радиоактивных отходов, налог на недвижимое имущество, общее минимальное налоговое обязательство за землю, однако предприятия не могут пользоваться этими льготами из-за отсутствия подзаконного акта", - пояснили в ФРУ.

В федерации уточнили: чтобы введенные правительством изменения работали и были полностью прозрачны, необходимо утвердить Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, постановлением правительства.

"Дополнительно обращаем внимание, что к таким территориям также должны относиться и находящиеся под влиянием боевых действий. Предприятия на таких территориях либо несут прямые убытки от разрушений и/или потери имущества, либо не имеют доступа к имуществу и не могут им полноценно пользоваться, или вынуждены сокращать объемы хозяйственной деятельности из-за сокращения спроса локальных потребителей, трудностей с логистикой, закупкой сырья и материалов, сбытом готовой продукции", - подчеркнули в ФРУ.

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