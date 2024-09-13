ФРТУ обратилась к премьеру с призывом не допустить повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ

Проект приказа об унификации тарифов на грузовые перевозки, который Укрзализныция направила в Министерство развития общин и территорий, будет иметь катастрофические последствия для целых отраслей экономики Украины, поступлений в бюджет Украины, потери тысяч рабочих мест и как результат негативно отразится на обороноспособности нашего государства.

"Проектом предусмотрено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки: тарифы руды и угля повышаются на +19%, кокс +12%, зерновые грузы +11% (включая повышение на грузовые и пустые рейсы). ФРТУ категорически не поддерживает повышение грузовых железнодорожных тарифов, ведь сейчас тарифы "Укрзализныци" в долларах США значительно превышают уровень к началу войны (2019-2021 гг.)", - отметили в ФРТУ.

Отмечается, что тарифы на уголь и руду выросли более чем на 120%, на зерновые грузы рост был на 60%, и это все - с начала 2019 года.

В Федерации подчеркнули, что рост тарифов стал одной из основных причин, по которым многочисленные предприятия уже не могут функционировать без убытков. Постоянный рост тарифов заставляет компании сокращать свои производственные объемы, что в свою очередь приводит к снижению объемов грузоперевозок на железной дороге и переходу на альтернативные виды транспорта. Основные убытки УЗ несет не от грузовых перевозок, а от пассажирских: в 2024 году они ожидаются на 20 млрд грн.

"Грузовые перевозки демонстрируют положительную доходную динамику. Доходы от грузовых перевозок за 2023 год составили 74.2 млрд грн, что на 11.2 млрд грн больше, чем в 2022 году, а рентабельность грузовых перевозок составила 27%. И это очень высокий показатель. В первом полугодии этого года года общий доход от грузовых перевозок увеличился на 6.5 млрд грн, до 43 млрд грн", - отметили в федерации.

Там также отметили, что "Укрзализныця" сталкивается с постоянным искусственным ростом расходов: если в первом полугодии прошлого года общие расходы составили 40 млрд грн, то уже в первом полугодии 2024 - под 50 млрд грн. Также значительно выросли "прочие операционные расходы" – в первом полугодии 2024 года на 78% (более чем на 2.5 млрд грн).

"Аргументы, которые предоставляет УЗ для обоснования необходимости «унификации» тарифов на железнодорожные перевозки, не выдерживают никакой критики, ведь фактически речь идет не о создании справедливых экономических условий и оплаты фактически предоставленных услуг монополией, а об очередном непрозрачном и волютнаристском повышении стоимости перевозок" , – говорят в федерации.

Введение общего, выравненного для всех перевозок тарифа, который будет покрывать все понесенные расходы УЗ, даже касающиеся убыточных сегментов деятельности УЗ, не связанных с грузовыми перевозками – это нонсенс. Такой подход игнорирует разницу в реальных затратах железной дороги между разными типами перевозок.

Там объяснили, что для перевозки руды нужно гораздо меньше инфраструктуры УЗ, чем для зерна в сборных поездах. Для маршрутных перевозок руды задействовано 18 железнодорожных станций и 2,3 тысячи км магистральных железнодорожных путей. Для перевозок зерна в сборных поездах – более 379 станций и более 12 тысяч км путей (80% от общей протяженности). Сортировочные станции в перевозках руды не задействованы, а для перевозки зерна в сборных поездах требуется постоянная работа около 20-ти сортировочных станций.

"Таким образом, удельные расходы на маршрутные перевозки значительно ниже, чем на сборные поезда. Поэтому тарифы должны быть дифференцированы, а не унифицированы. Опыт стран ЕС показывает, что конкуренция способствует эффективности, а монопольные тарифы устанавливаются пропорционально реальным расходам, что должно быть и в Украине", - добавили в федерации.