ФРТУ призвала Минразвития отклонить инициативу УЗ по портам: о чем речь

Так, введение выборочных коэффициентов не должны приниматься без глубокого анализа последствий для экономики и широкого обсуждения с бизнесом, тарифы на железнодорожные перевозки не могут быть дискриминационными и непрозрачными.

"Мы призываем Министерство развития отклонить инициативу как противоречащую экономической логике, законодательству и стратегическим интересам государства. Также просим Антимонопольный комитет внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием этой инициативы, и оперативно реагировать для предотвращения нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в письме.

В Федерации отметили, что такая инициатива УЗ вызывает глубокое беспокойство национального бизнеса и экспортеров, несет в себе масштабные риски для экономики Украины, функционирования транспортной системы и создает риски потери грузовой базы железнодорожного транспорта.

"Речь идет не просто о техническом изменении тарифной модели, а об опасном прецеденте административного вмешательства в рыночную логику функционирования транспортной системы. УЗ, будучи естественной монополией, обязана предоставлять услуги и формировать тарифы на прозрачных принципах. Введение повышающих коэффициентов в зависимости от направления фактически является формой выборочной дискриминации, которая создает искусственное неравенство между потребителями услуг железной дороги и противоречит основополагающим нормам антимонопольного регулирования", - подчеркнули в ФРТУ.



Установление "квази надбавок" к железнодорожным тарифам в зависимости от направления перевозок фактически будет означать создание дискриминационной надбавки для бизнеса, который пользуется наиболее эффективными экспортными маршрутами. Это создает необоснованную параллельную систему ручного тарифного регулирования, и открывает пространство для манипуляций с тарифами, предупредили в Федерации.

"Кроме юридической некорректности, инициатива УЗ будет иметь масштабные экономические последствия. Предприятия, экспортирующие продукцию через порты Большой Одессы, понесут дополнительные расходы, которые непосредственно уменьшат их конкурентоспособность на мировых рынках. Это особенно опасно в условиях войны, когда Украина борется за каждый доллар валютной выручки. Увеличение логистических расходов означает потерю контрактов, сокращение производства и уменьшение валютных поступлений", - акцентируется в письме.

В то же время, в ФРТУ предупредили: логистические компании и грузоотправители, столкнувшись с повышением стоимости железнодорожного транспорта, неизбежно будут искать альтернативу. Это приведет к еще большему перетоку грузов на автомобильный транспорт, что нанесет ущерб автомобильной инфраструктуре и увеличит расходы государства на ее содержание.

Аргументы о необходимости поддержать речные или малозагруженные порты, бесспорно, справедливы. Однако стимулирование развития альтернативных направлений должно происходить через государственные программы, целевое финансирование или другие инструменты экономической политики по развитию экспортных продаж на определенном рынке, а не за счет искусственного повышения стоимости перевозок для бизнеса на других направлениях, который в условиях полномасштабной войны обеспечивает валютную выручку и стабильность экспорта, резюмировали в Федерации.