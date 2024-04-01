ФРС подтверждает курс на снижение ставок

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Прошедшая рабочая неделя на рынках предшествовала католическим Пасхальным праздникам, поэтому была короткой и довольно бедной на события. А уже в пятницу биржи были закрыты. Впрочем, также в пятницу были обнародованы ключевые макроданные недели, в частности ценовой индекс расходов потребителей в США. До публикации игроки рынка старались не делать резких движений, тем более что это тоже была последняя неделя квартала. Так что движение котировок за неделю было малозаметным: доходности американских казначейских облигаций почти не изменились, а S&P 500 прибавил лишь 0,4%, хотя и обновил при этом свой исторический максимум.

В целом же прошлый квартал стал для индекса лучшим первым кварталом за последние пять лет. S&P 500 вырос за этот период более 10%, обогнав два других главных американских фондовых индекса, Nasdaq и Dow Jones, которые между тем также показали хорошие результаты. Главными локомотивами этого роста были сильная финансовая отчетность корпораций, вера инвесторов в свете перспективы ИИ, а также уверенность, что ФРС в этом году начнет снижать ставки.

Между тем, опубликованные в пятницу данные расходов американских потребителей показали, что инфляционное давление хоть и медленно, но продолжает снижаться. Для рынков это должно стать облегчением после того, как другие данные, индексы потребительских и производственных цен показали ускорение роста за январь и февраль. В то же время это вряд ли повлияет на планы ФРС по ставкам, и регулятор наверняка потребует больше данных, чтобы убедиться в замедлении инфляции. Представители ФРС на прошлой неделе уверяли, что спешить снижать ставки не стоит, а некоторые чиновники даже предположили, что для этого года хватит и одного снижения ставок. Впрочем, похоже, рынки уже давно привыкли к подобным оговоркам, и они их вряд ли огорчат.

Рынок ОВГЗ ожидает новых снижений ставки НБУ

Пока ФРС остается осторожной относительно снижения ставок, политика Национального банка Украины, похоже, претерпевает значительные изменения. Недавняя риторика НБУ в опубликованных итогах дискуссии Комитета монетарной политики усилила ожидания игроков рынка ОВГЗ, что регулятор может прибегнуть к новому снижению ставок в конце апреля и в июне. Следовательно, заметное желание инвесторов зафиксировать текущие доходности усилило конкуренцию за новые выпуски внутренних госбумаг и позволили Министерству финансов снова снизить ставки по всем гривневым размещениям. Всего за две недели ставки по годовым ОВГЗ снизились на 45 б.п. до 16,35%, по двухлетним облигациям на 40 б.п. до 17,2% и по трехлетним бумагам меньше – на 20 б.п. до 18,3%. Доходности на вторичном рынке тоже снизились.

Ралли украинских еврооблигаций утихает, гривня слабеет

Оптимизм инвесторов, вызванный коммуникацией МВФ, постепенно иссяк. Следовательно, стоимость украинских еврооблигаций за неделю просела в среднем на 1,6% до диапазона 29-38 центов за доллар. В то же время, цена ВВП-варрантов выросла на 16% до почти 56 центов за доллар условного номинала, таким образом превысив даже уровни накануне большой войны. Большему интересу инвесторов к этому инструменту способствовало включение варрантов в расчет устойчивости долга в анализе МВФ, а также новости о росте ВВП Украины на солидные 5,3% в 2023 году.

На межбанковском рынке сохранялся ощутимый дефицит валюты, что заставило НБУ поддерживать высокий уровень интервенций – на прошлой неделе регулятор продал рынку 655 млн долларов. Наличный курс в системно важных банках по итогам недели ослаб на 0,4% до 38,9-39,4 грн/доллар.