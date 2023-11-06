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ФРТЭК призывает выделить средства на погашение долгов государственных шахт за электроэнергию

Фото: ФРПЭКУ призывает выделить средства на погашение долгов государственных шахт за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРПЭКУ) призвала Министерство энергетики выделить средства на погашение долгов государственных угледобывающих предприятий за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРПЭКУ в Кабинет министров и Министерство энергетики.

В нем отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения возникли долги государственных шахт за потребленную электроэнергию, и тогда эта проблема ставила под угрозу постоянное функционирование энергетических компаний.

В то же время после 24 февраля Кабмин и Минэнерго приняли ряд решений, направленных на обеспечение стабильного функционирования энергосистемы. В частности, было принято решение, которым запрещалось отключать некоторые категории потребителей от электроснабжения.

"Обратной стороной таких действий, направленных на стабилизацию, стало то, что государственные шахты, и так имевшие долги перед поставщиками за электроэнергию, начали еще больше наращивать свою задолженность. Сейчас их долги составляют сотни миллионов гривен", - рассказали в федерации.

В письме подчеркнули, что эта проблема может спровоцировать цепочку других долгов, поскольку поставщики электроэнергии должны выполнять свои финансовые обязательства. Это ставит под угрозу не только электроснабжение государственных шахт, но и других потребителей, получающих электричество от этих поставщиков.

"Просим поспособствовать погашению долгов государственных шахт перед поставщиками электроэнергии. Одним из вариантов решения этой проблемы мы видим в выделении Министерством энергетики средств по государственной поддержке угледобывающей отрасли на погашение соответствующей задолженности", - подчеркнули в ФРТЭК.

В Федерации добавили, что подобные действия помогут частично улучшить финансовое состояние энергетических предприятий, что очень важно перед началом зимнего периода.

Ранее "Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов государственных шахт.

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Электроэнергия