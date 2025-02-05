На фронте уменьшилось количество боев, в Генштабе назвали три "самые горячие" направления

На фронте с начала 4 февраля и до вечера уже произошло 80 боевых столкновений, при этом сутками ранее боев было 94. Наиболее "горячей" ситуация была на Покровском и Торецком направлениях, а также в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 4 февраля.
За день враг при атаках в целом нанес 1 ракетный удар (использовал для обстрела 1 ракету) а также 66 авиационных ударов (сбросил 108 управляемых авиабомб).
Кроме того, российские оккупанты совершили более 4100 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
На Харьковском направлении российские захватчики атаковали возле Волчанска, нанесли авиаудар по Казачьей Лопани.
На Купянском направлении противник 6 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ у Загрызово, Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг 2 раза атаковал в районах Ямполевки и Дибровы. Украинские защитники остановили все атаки россиян.
На Краматорском направлении воины ВСУ отбили 6 атак врага в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты провели 10 наступательных действий на позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки. Авиация РФ нанесла удар по Константиновке.
На Покровском направлении враг 32 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Подразделения Сил обороны Украины отбили 28 атак, еще 4 боестолкновения - продолжаются.
"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 12 автомобилей, 2 мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи; также наши защитники повредили автомобиль и две артиллерийские системы врага", - рассказали в Генштабе.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 2 вражеские атаки в районе Разлива и Зеленовки.
На Гуляйпольском направлении воины ВСУ отбили 3 атаки оккупантов вблизи Новоселки. Также враг нанес авиаудары по Гуляйполю и Новополю.
На Ореховском направлении была отражена 1 попытка противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.
На Курском направлении воины ВСУ отбили 11 вражеских атак. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 КАБов, 6 раз применял неуправляемые авиационные ракеты, совершил 365 артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
В Генштабе также проинформировали, что на Северском и Приднепровском направлениях российские оккупанты активных действий не проводили.
Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, за минувшие сутки, 3 февраля, воины ВСУ ликвидировали еще 1270 оккупантов. Также было уничтожено 18 танков, 24 боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем и другую технику врага.
Добавим, 4 февраля представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что российские захватчики усиливают свои группировки, в частности на направлениях главного удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.