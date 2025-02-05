На фронте уменьшилось количество боев, в Генштабе назвали три "самые горячие" направления

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 4 февраля.

Российские обстрелы

За день враг при атаках в целом нанес 1 ракетный удар (использовал для обстрела 1 ракету) а также 66 авиационных ударов (сбросил 108 управляемых авиабомб).

Кроме того, российские оккупанты совершили более 4100 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские захватчики атаковали возле Волчанска, нанесли авиаудар по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник 6 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ у Загрызово, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг 2 раза атаковал в районах Ямполевки и Дибровы. Украинские защитники остановили все атаки россиян.

На Краматорском направлении воины ВСУ отбили 6 атак врага в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты провели 10 наступательных действий на позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки. Авиация РФ нанесла удар по Константиновке.

На Покровском направлении враг 32 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Подразделения Сил обороны Украины отбили 28 атак, еще 4 боестолкновения - продолжаются.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 12 автомобилей, 2 мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи; также наши защитники повредили автомобиль и две артиллерийские системы врага", - рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 2 вражеские атаки в районе Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении воины ВСУ отбили 3 атаки оккупантов вблизи Новоселки. Также враг нанес авиаудары по Гуляйполю и Новополю.

На Ореховском направлении была отражена 1 попытка противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.

На Курском направлении воины ВСУ отбили 11 вражеских атак. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 КАБов, 6 раз применял неуправляемые авиационные ракеты, совершил 365 артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

В Генштабе также проинформировали, что на Северском и Приднепровском направлениях российские оккупанты активных действий не проводили.