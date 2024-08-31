На фронте уменьшилось количество атак, но ситуация напряженная: сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения на фронте. Это больше, чем было еще неделю назад, но меньше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанская.

На Купянском направлении зафиксировано 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении было 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики восемь раз наступали у Угледара и Водяного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На других направлениях обстановка без изменений.